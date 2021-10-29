НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел официальный трейлер второго сезона «Ведьмака»

Источник:
Sibnet.ru
281 0

Netflix выпустил официальный трейлер второго сезона сериала «Ведьмак» со слоганом «Судьба — это монстр». Видео опубликовано на YouTube-канале сервиса.

Вторая часть «Ведьмака» повествует о дальнейших приключениях Геральта из Ривии. Геральту предстоит узнать, сумела ли его возлюбленная спастись после кровопролитной бойни. В сиквеле охотник продолжит исполнять свои основные обязанности — убивать чудовищ, которых во второй части будет больше.

Главные роли во втором сезоне будут играть те же актеры — Генри Кавилл, Аня Чалотра и Фрейя Аллан; молодого Геральта сыграет Александр Сквайр. Сезон будет включать восемь серий. «Ведьмак 2» выйдет на Netflix 17 декабря.

Еще по теме
Сериал «Элита» продлили на шестой сезон
Фильм Павла Лунгина «Братство» впервые покажут на ТВ
«Дюна» Вильнева в высоком качестве появилась в видеосервисе Wink
Александр Петров решил покорять Голливуд обходными путями
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Памятную монету с хоккейной символикой выпустят к МЧМ
Охотники вступились за убившую алтайского козерога москвичку
Новосибирцы выбрали на Хеллоуин костюмы чумного доктора и Харли Квин
Жительница Тувы заказала убийство восьмилетней девочки ради наследства
Самое популярное
Иркутский Минздрав объяснил слова Новожилова о «помирать дома»
Главврач иркутской больницы посоветовал непривитым «помирать дома»
Деревянный нож оказался прочнее и острее стального
Песков объяснил подорожание продуктов
Обсуждение (0)
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Народные приметы: почему не отмечают 40 лет
Все статьи
Топ комментариев

Voland2

Прошли выборы и плювать хотел Антошка на Думу и президента....

Иркут 69

Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.

Pavel L.

Отвратительная рожа, смачно плюнул бы в харю с удовольствием!

Praetorian

Странная позиция, если смотреть со стороны работающих пенсионеров ) типа чуваки работают, с них платятся...
Sibnet.Ru