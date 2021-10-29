Вышел официальный трейлер второго сезона «Ведьмака»

Netflix выпустил официальный трейлер второго сезона сериала «Ведьмак» со слоганом «Судьба — это монстр». Видео опубликовано на YouTube-канале сервиса.

Вторая часть «Ведьмака» повествует о дальнейших приключениях Геральта из Ривии. Геральту предстоит узнать, сумела ли его возлюбленная спастись после кровопролитной бойни. В сиквеле охотник продолжит исполнять свои основные обязанности — убивать чудовищ, которых во второй части будет больше.

Главные роли во втором сезоне будут играть те же актеры — Генри Кавилл, Аня Чалотра и Фрейя Аллан; молодого Геральта сыграет Александр Сквайр. Сезон будет включать восемь серий. «Ведьмак 2» выйдет на Netflix 17 декабря.