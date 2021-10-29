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Путин дважды выступит на саммите G20

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин дважды выступит на саммите G20, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что Путин примет участие во встрече мировых лидеров по видеосвязи.

Одно из выступлений состоится в субботу, другое — в воскресенье. «Будет два выступления президента, которые мы обязательно покажем», — сказал Песков, уточнив, что назвать точное время выступлений пока нельзя.

Участники саммита обсудят восстановление мировой экономики, обеспечение цифровой трансформации и реализацию целей устойчивого развития. При этом формат не предусматривает двусторонних встреч Путина с коллегами.

По словам Пескова, особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации. Также на встрече обсудят борьбу с изменением климата.

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