Президент России Владимир Путин дважды выступит на саммите G20, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что Путин примет участие во встрече мировых лидеров по видеосвязи.

Одно из выступлений состоится в субботу, другое — в воскресенье. «Будет два выступления президента, которые мы обязательно покажем», — сказал Песков, уточнив, что назвать точное время выступлений пока нельзя.

Участники саммита обсудят восстановление мировой экономики, обеспечение цифровой трансформации и реализацию целей устойчивого развития. При этом формат не предусматривает двусторонних встреч Путина с коллегами.

По словам Пескова, особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации. Также на встрече обсудят борьбу с изменением климата.