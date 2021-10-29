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Туристическая активность россиян напугала власти

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Группа компаний S7

Российские власти встревожены туристической активностью граждан в период нерабочих дней, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в стране нет ни одного стабильного по коронавирусу региона.

«Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы. Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения», — сказала Голикова.

С момента объявления нерабочих дней российские туроператоры зафиксировали рост бронирований на курортах Черноморского побережья. При этом за неделю с 22 октября по 29 октября, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции ухудшилась в 13 регионах.

С 16 октября на портале стопкоронавирус.рф размещена тепловая карта по эпидемиологической ситуации в регионах России. Для отражения ситуации в регионах используются пять цветов от красного до зеленого, где красный означает высокий уровень заболеваемости, зеленый — почти их полное отсутствие.

Критерии также учитывают загруженность коечного фонда, уровень тестирования коллективного иммунитета. По данным на 29 октября, на карте нет зеленых регионов, почти все регионы окрашены в красный или оранжевый цвета.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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