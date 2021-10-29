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Российские гимнастки завоевали золото в многоборье на ЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/rgymrussia

Сборная России по художественной гимнастике выиграла золото в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю.

За российскую команду выступали Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

За упражнение с пятью мячами россиянки заработали 46,250 балла, за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав — 42,100 балла, общий результат составил 88,350 балла.

Серебро досталось сборной Италии (86,000 балла). Бронзу взяли представительницы белорусской команды (85,400 балла).

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