Кремль отреагировал на сообщения о дефиците вакцин в регионах

Неритмичные темпы вакцинации от коронавируса могут приводят к дефициту препаратов в отдельных российских регионах, но нехватка является краткосрочной и будет устраняться в самые сжатые сроки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы», — цитирует ТАСС Пескова. Так представитель Кремля отреагировал на сообщения о том, что в некоторых регионах не хватает препаратов для прививок от коронавируса.

Песков добавил, что скачкообразный ход вакцинации «ведет к возникновению краткосрочных дефицитов». «Но вместе с тем все налажено, все отлажено. И в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован», — указал он.

С начала пандемии в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 432 546 случаев заражения, выздоровели 7 302 515 человек, умерли 236 220.