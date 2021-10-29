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Кремль отреагировал на сообщения о дефиците вакцин в регионах

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Неритмичные темпы вакцинации от коронавируса могут приводят к дефициту препаратов в отдельных российских регионах, но нехватка является краткосрочной и будет устраняться в самые сжатые сроки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы», — цитирует ТАСС Пескова. Так представитель Кремля отреагировал на сообщения о том, что в некоторых регионах не хватает препаратов для прививок от коронавируса.

Песков добавил, что скачкообразный ход вакцинации «ведет к возникновению краткосрочных дефицитов». «Но вместе с тем все налажено, все отлажено. И в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован», — указал он.

С начала пандемии в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 432 546 случаев заражения, выздоровели 7 302 515 человек, умерли 236 220.

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