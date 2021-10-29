Новосибирцы выбрали на Хеллоуин костюмы чумного доктора и Харли Квин

Новосибирцы заказали костюмы ведьм, вампиров, чумного доктора, Фредди Крюгера для празднования Хеллоуина, сообщает Wildberries.

В исследовании говорится, что за последние две недели спрос на гримы, карнавальные костюмы, маски, бутафорию и карнавальные парики в Новосибирской области вырос на 309% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на покупку тематических костюмов в 2021 году россияне в среднем тратят на 20% больше — около 1,3 тысячи рублей.

Продажи искусственной крови для создания устрашающих тематических образов в Новосибирской области выросли на 174% год к году, искусственной паутины — на 493%, бутафорских клыков и вампирских зубов — на 470%.

Самыми популярными образами на Хеллоуин станут «Чумной доктор», эльфы, ведьмы, вампиры, а также персонажи анимационных и художественных фильмов: Харли Квин из «Отряда Самоубийц», злодея из «Крика», Фредди Крюгера из «Кошмара на улице Вязов», Наруто и так далее.

Как отметили в аналитической службе, одной из причин роста интереса россиян к Хеллоуину стало совпадение праздника с введенными ограничениями из-за коронавируса: во время незапланированных каникул часть жителей нашей страны будут встречаться с друзьями, а один из поводов — провести свободное время, отмечая Хеллоуин.

В Wildberries также отмечают рост продаж товаров и для самостоятельного декора: спрос на гирлянды вырос в пять раз год к году. А хитом продаж стали изображения скелетов — популярность воздушных шаров и фигурок с ними взлетела в несколько раз, а также свечей в виде главного символа Хеллоуина — тыквы, их продажи также выросли.