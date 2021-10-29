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Жительница Тувы заказала убийство восьмилетней девочки ради наследства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Женщина решила убить восьмилетнюю дочь ее умершего мужа, чтобы получить в качестве наследства две квартиры, дело женщины передано в суд, сообщает МВД по Республике Тыва.

Полицейские получили информацию о том, что 61-летняя жительница Кызыла собирается организовать убийство восьмилетней дочери умершего супруга. Девочка первой унаследует две квартиры. Женщина искала человека, готового выполнить заказ. За убийство она пообещала вознаграждение в размере 180 тысяч рублей.

В роли исполнителя выступил сотрудник уголовного розыска МВД по Республике Тыва. Потенциальный киллер и заказчица убийства встретились в ее квартире. Через некоторое время злоумышленница лично передала ему в качестве аванса 10 тысяч рублей.

Фигурантка сообщила исполнителю информацию о том, где обучается и проживает несовершеннолетняя девочка, показала ребенка, когда та стояла на автобусной остановке, а также передала орудие преступления – электрошокер, предложив использовать его при совершении убийства. Для подтверждения убийства полицейский дал заказчице постановочную фотографию и шапку девочки.

Уголовное дело о приготовлении к преступлению и покушение на убийство направлено в суд.

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Республика Тува #Криминал
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