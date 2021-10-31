Как «Сибирь» стала главной командой Новосибирска

Болельщики «Сибири» залазили на сосны в мороз, чтобы посмотреть матчи в 60-е годы. За полвека любовь к новосибирскому хоккею не уменьшилась, хоть и команда не добилась грандиозного успеха. В день рождения главного новосибирского клуба вспомним, как появилась «Сибирь» и ее преданные болельщики.

В этом году, 31 октября, хоккейная «Сибирь» празднует 59-й день рождения. Команда появилась в результате слияния участника чемпионата СССР «Динамо» и призера чемпионата РСФСР — «Химика» в 1962 году. Тогда у «Динамо» были лучшие спортивные достижения, а «Химик» обладал хорошим техническим оснащением, но скромными результатами.

Новая команда попала под патронаж завода «Химконцентратов», руководство которого любило и болело за хоккей. Пост главного тренера был доверен бывшему ответственному работнику федерации хоккея СССР Юрию Дмитриевскому.

«Сибирь» в советское время

С начала основания «Сибирь» металась между классом сильнейших и вторым по силе первенством страны. Неоднократно изменялась структура чемпионата, которая иногда помогала новосибирскому клубу остаться на высшем уровне, а иногда, напротив, не позволяла задержаться там надолго.

С рождения «Сибирь» славилась высокими скоростями и силовыми атаками. Но с приходим тренера Николая Эпштейна в 1975 году, который пытался привить оборонительный стиль команде, хоккеисты надолго отправились в первую лигу. Вернуться в элиту они смогли лишь в 80-х, когда «Сибирь» уже возглавлял Виталий Стаин.

Несмотря на хорошую игру и порой сильные сезоны, «Сибирь» в советское время никогда не доминировала на площадке и не могла похвастать трофеями. Это не мешало болельщикам любить и лелеять свою команду.

Одно из ярких подтверждений этому — сезон 1964/65 годов. Тогда команда приступила к тренировкам на новом стадионе «Сибирь» с искусственным льдом. Трибуны стадиона вмещали 5 тысяч зрителей, но зачастую и этого количества мест не хватало, и тогда роль трибун играли окружавшие стадион сосны, куда залазили болельщики.

Новая «Сибирь»

Новый этап для «Сибири» начался в 2008 году, когда команда попала в Континентальную хоккейную лигу. За 13 сезонов команда попадала в плей-офф шесть раз. Лучшим результатом «Сибири» за всю историю стал выход в финал Восточной конференции в сезоне 2014/15, когда у руля стоял тренер Андрей Скабелка.

Тогда за место в битве за Кубок Гагарина «Сибирь» сошлась с казанским «Ак Барсом». В тот сезон на играх «Сибири» стадион был забит болельщиками, а чтобы купить билет на матч, приходилось отстоять в огромную очередь в кассу. В полуфинале «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4:1, оставив «Сибирь» бронзовыми призерами.

Текущий сезон

В новом сезоне 2021/22 «Сибирь» тренирует чемпион СССР (1984 года), мастер спорта России международного класса Андрей Мартемьянов. Команда показывает противоречивые результаты, проигрывая матчи слабым командам, но при этом побеждая лидеров. По итогам почти трети игр чемпионата команда занимает шаткую позицию — седьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

«Сибирь» отметит день рождения 1 ноября в день пятой игрой домашней серии с «Йокеритом» (до этого команда одержала четыре победы подряд). Болельщиков ждет лазерное шоу на льду, а команда сыграет в альтернативной форме. Также в честь праздника в холле на третьем этаже выступит струнное трио Silenzium, будет работать фотобудка и развлечения для детей.