НАВЕРХ

Как «Сибирь» стала главной командой Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
296 0
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»
Болельщики «Сибири» залазили на сосны в мороз, чтобы посмотреть матчи в 60-е годы. За полвека любовь к новосибирскому хоккею не уменьшилась, хоть и команда не добилась грандиозного успеха. В день рождения главного новосибирского клуба вспомним, как появилась «Сибирь» и ее преданные болельщики.

В этом году, 31 октября, хоккейная «Сибирь» празднует 59-й день рождения. Команда появилась в результате слияния участника чемпионата СССР «Динамо» и призера чемпионата РСФСР — «Химика» в 1962 году. Тогда у «Динамо» были лучшие спортивные достижения, а «Химик» обладал хорошим техническим оснащением, но скромными результатами.

Новая команда попала под патронаж завода «Химконцентратов», руководство которого любило и болело за хоккей. Пост главного тренера был доверен бывшему ответственному работнику федерации хоккея СССР Юрию Дмитриевскому.

«Сибирь» в советское время

С начала основания «Сибирь» металась между классом сильнейших и вторым по силе первенством страны. Неоднократно изменялась структура чемпионата, которая иногда помогала новосибирскому клубу остаться на высшем уровне, а иногда, напротив, не позволяла задержаться там надолго.

С рождения «Сибирь» славилась высокими скоростями и силовыми атаками. Но с приходим тренера Николая Эпштейна в 1975 году, который пытался привить оборонительный стиль команде, хоккеисты надолго отправились в первую лигу. Вернуться в элиту они смогли лишь в 80-х, когда «Сибирь» уже возглавлял Виталий Стаин.

Несмотря на хорошую игру и порой сильные сезоны, «Сибирь» в советское время никогда не доминировала на площадке и не могла похвастать трофеями. Это не мешало болельщикам любить и лелеять свою команду. 

Как становятся болельщиками «Сибири»? 

Одно из ярких подтверждений этому — сезон 1964/65 годов. Тогда команда приступила к тренировкам на новом стадионе «Сибирь» с искусственным льдом. Трибуны стадиона вмещали 5 тысяч зрителей, но зачастую и этого количества мест не хватало, и тогда роль трибун играли окружавшие стадион сосны, куда залазили болельщики.

Новая «Сибирь»

Новый этап для «Сибири» начался в 2008 году, когда команда попала в Континентальную хоккейную лигу. За 13 сезонов команда попадала в плей-офф шесть раз. Лучшим результатом «Сибири» за всю историю стал выход в финал Восточной конференции в сезоне 2014/15, когда у руля стоял тренер Андрей Скабелка.

Тогда за место в битве за Кубок Гагарина «Сибирь» сошлась с казанским «Ак Барсом». В тот сезон на играх «Сибири» стадион был забит болельщиками, а чтобы купить билет на матч, приходилось отстоять в огромную очередь в кассу. В полуфинале «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4:1, оставив «Сибирь» бронзовыми призерами.

Текущий сезон

В новом сезоне 2021/22 «Сибирь» тренирует чемпион СССР (1984 года), мастер спорта России международного класса Андрей Мартемьянов. Команда показывает противоречивые результаты, проигрывая матчи слабым командам, но при этом побеждая лидеров. По итогам почти трети игр чемпионата команда занимает шаткую позицию — седьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

«Сибирь» отметит день рождения 1 ноября в день пятой игрой домашней серии с «Йокеритом» (до этого команда одержала четыре победы подряд). Болельщиков ждет лазерное шоу на льду, а команда сыграет в альтернативной форме. Также в честь праздника в холле на третьем этаже выступит струнное трио Silenzium, будет работать фотобудка и развлечения для детей.

Еще по теме
Памятную монету с хоккейной символикой выпустят к МЧМ
Руководство ХК «Авангард» прокомментировало замену Хартли
Три хоккеиста из России вошли в топ высокооплачиваемых игроков НХЛ
«Сибирь» проиграла «Авангарду» в упорной борьбе
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Двукратную олимпийскую чемпионку Егорян тайно уволили
20.10.2021 11:24
info.sibnet.ru
Пользователи Twitter поддержали Загитову в скандале с журналистом
11.10.2021 17:19
info.sibnet.ru
Кабаева написала письмо с претензиями в FIG
05.10.2021 16:57
info.sibnet.ru
Слова гимнаста о подаренных Авериным BMW вызвали скандал
04.10.2021 17:51
Девушка дня
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Обсуждение (0)
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
28
Меркель вручили документы об увольнении
28
Невозможность бессмертия Путина посчитали проблемой россиян
27
Зеленский задумался над идеей о запрете гастролей россиян
26
Пентагон призвал снять ограничения на поставку оружия Украине
25
Кремль предостерег президента Украины
Sibnet.Ru