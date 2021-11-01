Российский флот усилят барражирующими «камикадзе»

Военно-морской флот России получит беспилотники-камикадзе — барражирующие боеприпасы, сообщили источники в российском военном ведомстве.

Разместить дроны-камикадзе на кораблях можно в сжатые сроки. Новым системам вооружения не требуются специальные ангары, а катапульты для запуска беспилотников могут работать прямо с палубы. Для применения с кораблей могут использоваться как существующие дроны, так и специально разработанные для ВМФ дроны, рассказали источники «Известиям».

Беспилотники планируется использовать для ударов по морским и наземным целям. Такие изделия эффективны против легких катеров и моторных лодок. Также барражирующие боеприпасы незаменимы при поддержке морской пехоты и спецназовцев, действующих на берегу.

В октябре на Камчатке в ходе учений, где отрабатывалась огневая поддержка морской пехоты при высадке на побережье, впервые использовались, беспилотные самолеты-камикадзе. С их помощью уничтожалась живая сила и техника условного противника.

Некоторые модели российских барражирующих боеприпасов уже получили боевое крещение. В частности, дроны «Куб» и «Ланцет» применялись в Сирии.