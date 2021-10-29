Мощная вспышка класса Х произошла на Солнце

Сильная солнечная вспышка класса Х произошла на Солнце, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Вспышка началась в четверг в 18.17 мск и длилась 31 минуту. Всего же за двое суток на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек, уточнили РИА Новости в лаборатории.

Индекс вспышечной активности на сайте лаборатории повышен до оранжевого и лишь немного не дотягивает до красного уровня.

Вспышки — это выбросы коронарного вещества с поверхности звезды. В зависимости от места и направления выброса, облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо. В первом случае такие события вызывают магнитные бури в магнитосфере Земли.