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Мощная вспышка класса Х произошла на Солнце

Источник:
РИА Новости
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Фото: NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA

Сильная солнечная вспышка класса Х произошла на Солнце, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Вспышка началась в четверг в 18.17 мск и длилась 31 минуту. Всего же за двое суток на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек, уточнили РИА Новости в лаборатории.

Индекс вспышечной активности на сайте лаборатории повышен до оранжевого и лишь немного не дотягивает до красного уровня.

Вспышки — это выбросы коронарного вещества с поверхности звезды. В зависимости от места и направления выброса, облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо. В первом случае такие события вызывают магнитные бури в магнитосфере Земли.

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Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.

лачинов

Вольфович матерый депутат. Он то знает благодаря чему третий десяток лет штаны в ГД протирает. И задачу...

Voland2

Прошли выборы и плювать хотел Антошка на Думу и президента....

pepelmetal

Демократия на украине Спасибо, посмеялся
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