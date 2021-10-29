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Больше половины россиян потеряли девственность до 18 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более 50% россиян рассказали, что первый секс у них был в возрасте до 18 лет, у 4% это произошло в 13 лет и раньше, свидетельствуют данные исследования «Россия в постели».

Исследование «Россия в постели» подготовил и опубликовал IT-специалист и бывший маркетолог Александр Гончаров, задав вопросы на тему секса 40 тысячам россиян.

Согласно данным опроса, 57% лишились девственности в возрасте до 18 лет. Самый популярный ответ — 16-17 лет, его выбрали 38% респондентов. 4% опрошенных начали половую жизнь в 13 лет и раньше.

Также 9% опрошенных ответили, что лишились девственности после 20-летнего возраста, еще 6% — в 22 года и позже.

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