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Эксперт объяснил популярность китайских автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Jengtingchen / CC BY-SA 4.0

Привлекательные цены и дизайн, небольшой расход топлива и наличие автозапчастей по приемлемой стоимости делают китайские автомобили все более популярными на российском авторынке, такое мнение высказал эксперт маркетплейса Банкавто Денис Мавланов.

Доля китайского сегмента на российском рынке новых автомобилей впервые за последние годы превысила 6%. Самой активной среди «китайцев» по итогам 9 месяцев 2021 года оказалась Chery (+288% продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Haval по итогам продаж сентября вошел в топ-3 брендов с положительной динамикой (+147%).

Популярность китайского автопрома в первую очередь связана с тем, что их качество стремительно растет. А цены значительно привлекательнее, чем у конкурентов, объяснил Мавланов.

Также китайские машины выигрывают по наличию автозапчастей, причем цены на них приемлемы, обслуживанию и топливу. Расход топлива у китайских кроссоверов колеблется в диапазоне 7,5-8,8 литра на 100 километров. Это довольно экономичный показатель, ведь многие аналогичные модели европейских марок тратят в два раза больше.

«Положение китайских автоконцернов в плане дефицита электронных компонентов изначально лучше, чем у других зарубежных марок. В Китае налажено не только производство полупроводников, но и других необходимых элементов для автомобильной промышленности», — отметил он.

По мнению специалиста, дизайн в последние годы также полностью отвечает модным тенденциям в сфере автомобилестроения. Что касается электронной начинки, китайские автопроизводители стараются придерживаться баланса: ничего лишнего без потери комфорта. Например, система безопасности во многих моделях будет максимально полной даже в базовой комплектации. Также нельзя не отметить и преимущества пятилетней гарантии.

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