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Источники сообщили о возможной отставке томского губернатора

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин до конца этого года может уйти в отставку, сообщили анонимные источники РБК.

О возможной отставке Жвачкина РБК рассказали четыре источника, близких к администрации президента. «Вероятность (ухода) высочайшая», — уточнил один из них.

Томский губернатор может покинуть пост еще до конца этого года, сообщили анонимные источники, но окончательное решение примет президент. Никакой официальной информации о кадровых перестановках в томской администрации пока нет.

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