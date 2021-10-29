Источники сообщили о возможной отставке томского губернатора

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин до конца этого года может уйти в отставку, сообщили анонимные источники РБК.

О возможной отставке Жвачкина РБК рассказали четыре источника, близких к администрации президента. «Вероятность (ухода) высочайшая», — уточнил один из них.

Томский губернатор может покинуть пост еще до конца этого года, сообщили анонимные источники, но окончательное решение примет президент. Никакой официальной информации о кадровых перестановках в томской администрации пока нет.