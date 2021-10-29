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Синоптики посоветовали новосибирцам сидеть дома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сильный ветер, минусовые температуры и снег придут в Новосибирск в выходные. Погода будет способствовать соблюдению карантинных мер, считает руководитель Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Все чаще и настырнее к нам поступает воздух из районов Северного Урала, побережья Карского моря — так называемые арктические вторжения. Выходные будут очень неустойчивыми, с такими погодными качелями», — рассказала Sibnet.ru в пятницу синоптик.

Ближайшая ночь ожидается преимущественно без осадков, днем в субботу возможен мокрый снег. И дневные, и ночные температуры ожидаются на уровне нуля градусов, но утром будет теплее, чем во второй половине дня — начинается похолодание.

В воскресенье к Новосибирску приблизится очередной циклон. Днем скорость ветра в порывах будет достигать 19 метров в секунду. Ночью ожидается 2-4 градуса холода, днем — так же 2-4 градуса, но со знаком «плюс».

Ночь на понедельник будет холодной — 7-9 градусов ниже нуля, также возможен небольшой снег, днем осадки маловероятны, будет около нуля градусов.

«С учетом того, что температура понижается, ощущается достаточно некомфортно. Погода способствует соблюдению карантинных мер, которые вводятся в том числе и в Новосибирской области. Называется – сидите дома», — подытожила собеседница.

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Иркут 69

Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.

лачинов

Вольфович матерый депутат. Он то знает благодаря чему третий десяток лет штаны в ГД протирает. И задачу...

Voland2

Прошли выборы и плювать хотел Антошка на Думу и президента....

pepelmetal

Демократия на украине Спасибо, посмеялся
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