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Благотворители попросили Путина изменить закон об иноагентах

Источник:
«Такие дела»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Руководители благотворительных фондов направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой исключить их из под действия закона об иностранных агентах

«Уставная деятельность благотворительной организации не может считаться политической деятельностью, следовательно, она исключается из сферы применения нормы приведенного федерального закона», — приводит портал «Такие дела» содержание письма.

Благотворители предложили также дать право некоммерческим организациям, уже включенным в список иноагентов, выйти из реестра в случае изменения закона.

Среди подписавших письмо — соучредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова и соучредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, попечитель благотворительного фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт, соучредитель благотворительного фонда «Подсолнух» Тимур Бекмамбетов и другие — всего 40 человек на момент публикации.

Понятие «НКО — иностранный агент» введено в 2012 году. Оно присваивается российской НКО, занимающейся политической деятельностью и финансируемой из иностранных источников.

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Иркут 69

Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.

лачинов

Вольфович матерый депутат. Он то знает благодаря чему третий десяток лет штаны в ГД протирает. И задачу...

Voland2

Прошли выборы и плювать хотел Антошка на Думу и президента....

pepelmetal

Демократия на украине Спасибо, посмеялся
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