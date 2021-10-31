Врач напомнил о вреде пассивного отдыха в нерабочие дни

Пассивный отдых в нерабочие дни может вызвать апатию и вялость, сообщил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Если вы проспите или пролежите все каникулы на диване, позволив себе лениться, ваш организм не скажет вам спасибо. Пассивный отдых затягивает, вызывает гиподинамию, снижение мозгового кровообращения, а в результате — апатию и вялость», — сказал врач в интервью РИА Новости.

По его словам, ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, не исключают занятий спортом, поездом за город. «Главное – стараться не посещать людные места», — сказал Тяжельников.

«Важно одеваться с учетом погоды, стараться не выходить вспотевшими на холод. По рекомендации врача принимайте препараты для повышения иммунитета», — добавил Тяжельников.

Он отметил, что не нужно игнорировать и тренировки дома, регулярно выполняя хотя бы комплекс простых упражнений.