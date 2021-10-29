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Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий сборной Португалии и английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил, что его гражданская супруга Джорджина Родригес ждет двойню.

Роналду опубликовал в Instagram фотографию, где он обнимает Родригес и держит в руках снимок УЗИ. «Рад сообщить, что мы ждем близнецов», — написал он.

У Роналду четверо детей. Криштиану-младший родился в 2010 году, близнецы Ева и Матео появились на свет в 2017 году при помощи суррогатного материнства. Алана Мартина, родившаяся в том же 2017 году, стала первым совместным ребенком португальца и Родригес.

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Иркут 69

Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.

лачинов

Вольфович матерый депутат. Он то знает благодаря чему третий десяток лет штаны в ГД протирает. И задачу...

Voland2

Прошли выборы и плювать хотел Антошка на Думу и президента....

pepelmetal

Демократия на украине Спасибо, посмеялся
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