Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом

Нападающий сборной Португалии и английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил, что его гражданская супруга Джорджина Родригес ждет двойню.
Роналду опубликовал в Instagram фотографию, где он обнимает Родригес и держит в руках снимок УЗИ. «Рад сообщить, что мы ждем близнецов», — написал он.
У Роналду четверо детей. Криштиану-младший родился в 2010 году, близнецы Ева и Матео появились на свет в 2017 году при помощи суррогатного материнства. Алана Мартина, родившаяся в том же 2017 году, стала первым совместным ребенком португальца и Родригес.
Иркут 69Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.
лачиновВольфович матерый депутат. Он то знает благодаря чему третий десяток лет штаны в ГД протирает. И задачу...
Voland2Прошли выборы и плювать хотел Антошка на Думу и президента....
pepelmetalДемократия на украине Спасибо, посмеялся