Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом

Нападающий сборной Португалии и английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил, что его гражданская супруга Джорджина Родригес ждет двойню.

Роналду опубликовал в Instagram фотографию, где он обнимает Родригес и держит в руках снимок УЗИ. «Рад сообщить, что мы ждем близнецов», — написал он.

У Роналду четверо детей. Криштиану-младший родился в 2010 году, близнецы Ева и Матео появились на свет в 2017 году при помощи суррогатного материнства. Алана Мартина, родившаяся в том же 2017 году, стала первым совместным ребенком португальца и Родригес.