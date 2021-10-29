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Ученые нашли нового предка человека

Источник:
РИА Новости
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Художественная реконструкция Homo bodoensis
Художественная реконструкция Homo bodoensis
Фото: © Ettore mazza/University of Winnipeg

Международная группа палеоантропологов открыла новый вид предка человека, который проживал на территории нынешней Эфиопии, — Homo bodoensis, сообщает Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews.

В среднем плейстоцене, охватывающим временной интервал с 774 до 129 тысяч лет назад, в Африке закладывался вид Homo sapiens, а в Европе появились его ближайшие родственники — неандертальцы. НО этот чрезвычайно важный с точки зрения антропологии период очень плохо изучен.

Ученые во главе с палеоантропологом Виннипегского университета доктором Мирьяной Роксандич объявила о присвоении имени новому виду предка человека Homo bodoensis. Название происходит от места Бодо Д'ар в Эфиопии, где был найден череп, приводит РИА Новости Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews.

Homo bodoensis, который обитал в Африке около полумиллиона лет назад, был прямым предком современного человека. Согласно предложенной классификации, к новому виду надо относить большинство находок Homo из Африки и некоторые — из Юго-Восточной Европы, в то время как большинство людей этого времени с Европейского континента правильнее классифицировать как неандертальцев.

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