Объявлено наказание для руководства и пожарных по делу «Зимней вишни»

Заводский районный суд в Кемерово назначил наказание фигурантам первого дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в марта 2018 года, унесшем жизни 60 человек. На скамье подсудимых были руководство и сотрудники центра, сотрудники компании по обслуживанию противопожарной системы и пожарные.

Судья Николай Быданцев приговорил

гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Юлию Богданову к 14 годам лишения свободы,

технического директора комбината Георгия Соболева к 11 годам,

гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок к 13,5 годам,

руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко к 6,5 годам,

сотрудника той же компании, инженера противопожарной системы Александра Никитина к 5,5 годам,

сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина к 8 годам,

начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина к 5 годам,

начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрея Бурсина к 6 годам.

Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина заключили под стражу в зале суда после оглашения приговора. Всем арестованным на время следствия и суда один день в СИЗО будет засчитан как полтора дня в колонии.