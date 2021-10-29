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Объявлено наказание для руководства и пожарных по делу «Зимней вишни»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК России

Заводский районный суд в Кемерово назначил наказание фигурантам первого дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в марта 2018 года, унесшем жизни 60 человек. На скамье подсудимых были руководство и сотрудники центра, сотрудники компании по обслуживанию противопожарной системы и пожарные.

Судья Николай Быданцев приговорил

  • гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Юлию Богданову к 14 годам лишения свободы,
  • технического директора комбината Георгия Соболева к 11 годам,
  • гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок к 13,5 годам,
  • руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко к 6,5 годам,
  • сотрудника той же компании, инженера противопожарной системы Александра Никитина к 5,5 годам,
  • сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина к 8 годам,
  • начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина к 5 годам,
  • начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрея Бурсина к 6 годам.

Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина заключили под стражу в зале суда после оглашения приговора. Всем арестованным на время следствия и суда один день в СИЗО будет засчитан как полтора дня в колонии.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
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Кузбасс #ЧП #Громкое дело
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Топ комментариев

Иркут 69

Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.

лачинов

Вольфович матерый депутат. Он то знает благодаря чему третий десяток лет штаны в ГД протирает. И задачу...

Voland2

Прошли выборы и плювать хотел Антошка на Думу и президента....

pepelmetal

Демократия на украине Спасибо, посмеялся
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