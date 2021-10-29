Объявлено наказание для руководства и пожарных по делу «Зимней вишни»

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Заводский районный суд в Кемерово назначил наказание фигурантам первого дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в марта 2018 года, унесшем жизни 60 человек. На скамье подсудимых были руководство и сотрудники центра, сотрудники компании по обслуживанию противопожарной системы и пожарные.
Судья Николай Быданцев приговорил
- гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Юлию Богданову к 14 годам лишения свободы,
- технического директора комбината Георгия Соболева к 11 годам,
- гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок к 13,5 годам,
- руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко к 6,5 годам,
- сотрудника той же компании, инженера противопожарной системы Александра Никитина к 5,5 годам,
- сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина к 8 годам,
- начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина к 5 годам,
- начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрея Бурсина к 6 годам.
Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина заключили под стражу в зале суда после оглашения приговора. Всем арестованным на время следствия и суда один день в СИЗО будет засчитан как полтора дня в колонии.
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Иркут 69Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.
лачиновВольфович матерый депутат. Он то знает благодаря чему третий десяток лет штаны в ГД протирает. И задачу...
Voland2Прошли выборы и плювать хотел Антошка на Думу и президента....
pepelmetalДемократия на украине Спасибо, посмеялся