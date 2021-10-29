Водителей по новому КоАП лишат прав за три грубых нарушения

Водителей могут лишить прав на срок до полутора лет за несколько грубых нарушений ПДД в течение года, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

В проект нового КоАП включен состав административного правонарушения, предполагающий лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения (три и более раза в течение одного года).

В их число предлагается включить превышение скорости на 60 километров в час, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие грубые нарушения ПДД. Согласно нормам, предложенным Минюстом, решение о лишении водителя прав будет принимать суд, однако сам документ может забрать у гражданина инспектор.

Похожая балльная система действовала во времена СССР. Вместе с правами водителю выдавали талон с восьмью видами грубых нарушений правил движения, за совершение которых компостером пробивали дырки. После трех проколов права отбирали.