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Дневные морозы ожидаются в Забайкалье в выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Морозы до 19 градусов ночью и до 3 градусов днем ожидаются в Забайкальском крае, сообщает Забайкальский Гидрометцентр.

В пятницу будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный будет дуть с силой 4-9 метров в секунду, в отдельных районах 9-14 метров в секунду. Температура днем составит 5-10 градусов, местами 0-5 градусов тепла.

В субботу будет прохладней и без осадков. Ветер западный будет дуть со скоростью 2-7 метров с секунду, в отдельных районах 7-12 метров в секунду. Ночью температура будет опускаться до 8-19 градусов мороза. Днем в регионе 3-8 градусов тепла, по северной половине края до 3 градусов мороза.

В воскресенье без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, днем в отдельных районах 7-12 метров в секунду. Температура ночью 8-13 градусов, местами 13-18 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла, по северным районам до 2 градусов мороза.

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Топ комментариев

Иркут 69

Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.

47343

Каким опытом мы собрались делится у нас смертность рекорды бьет

pepelmetal

Демократия на украине Спасибо, посмеялся

лачинов

Вольфович матерый депутат. Он то знает благодаря чему третий десяток лет штаны в ГД протирает. И задачу...
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