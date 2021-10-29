Дневные морозы ожидаются в Забайкалье в выходные

Морозы до 19 градусов ночью и до 3 градусов днем ожидаются в Забайкальском крае, сообщает Забайкальский Гидрометцентр.

В пятницу будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный будет дуть с силой 4-9 метров в секунду, в отдельных районах 9-14 метров в секунду. Температура днем составит 5-10 градусов, местами 0-5 градусов тепла.

В субботу будет прохладней и без осадков. Ветер западный будет дуть со скоростью 2-7 метров с секунду, в отдельных районах 7-12 метров в секунду. Ночью температура будет опускаться до 8-19 градусов мороза. Днем в регионе 3-8 градусов тепла, по северной половине края до 3 градусов мороза.

В воскресенье без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, днем в отдельных районах 7-12 метров в секунду. Температура ночью 8-13 градусов, местами 13-18 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла, по северным районам до 2 градусов мороза.