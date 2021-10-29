«Коронавирусные» ограничения ужесточили в Томской области

Общепит в Томской области будет работать по QR-кодам с 8 ноября, торговые центры и салоны красоты — с 15 ноября, сообщила пресс-служба администрации региона.

«Мы вынуждены ввести дополнительные ограничения. И не исключено, что будут вводиться и другие, если в ближайшее время эпидемиологическая ситуация не стабилизируется», — сказала замгубернатора по социальной политике Алена Левко.

С 8 ноября в Томской области нужно будет предъявлять QR-коды при посещении заведений общепита, с 15 ноября — при посещении парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов, учреждений культуры, кинотеатров и других развлекательных заведений, а также в гостиницах.

На период с 30 октября по 7 ноября в Томской области закрываются кинотеатры и детские игровые залы. Фудкорты в торговых центрах будут работать только на доставку или навынос. Приостанавливается работа всех развлекательных комплексов. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей.