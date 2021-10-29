Винер-Усманова обвинила российскую судью в занижении оценок Авериной

Глава технического комитета Международной федерации Наталья Кузьмина занижает оценки российским спортсменкам, заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Дина Аверина в четверг завоевала серебряную награду чемпионата мира в японском Китакюсю в упражнениях с лентой, набрав 23,900 балла. Победительницей стала представительница Белоруссии Алина Горносько (23,950 балла). Аверина в ходе соревнований подала протест, который был отклонен.

«Это началось с утра. Кузьмина позвала судей России, к ней подошла (рефери) Кэролайн (Хан), после этого она подошла к судьям и понизила оценку на один балл, потому что судьи выставили на один балл больше», — сказала Винер-Усманова телеканалу «Матч ТВ».

По ее словам, в прошлый раз ей удалось исправить ситуацию благодаря звонку главе FIG. Однако ситуация повторилась, и вечером судьи поставили Дине низкую оценку, не соответствующую исполнению.

«Не знаю, что происходит и как быть с Кузьминой. Никак она не могла пережить, что четыре золотые медали будут у России», — добавила Винер-Усманова.

Она сравнила ситуация с тем, что происходило на Олимпиаде в Токио. Тогда Дина Аверина стала второй в личном многоборье после израильтянки Линой Ашрам, после чего Винер-Усманова обвинила судей в предвзятости.