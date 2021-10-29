Мэрия Улан-Удэ провела конкурс по скоростной копке могил

«Специализированная служба» Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ провела конкурс среди штатных землекопов на скоростную копку могил.

Так мэрия решила поднять престиж профессии землекопа, так как механизированная техника не способна в полной мере заменить ручной труд. «Спецслужба» является частью городского коммунального хозяйства, она обслуживает 9 городских кладбищ общей площадью 230 гектар, сообщает издание «Номер один».

В конкурсе участвовали десять штатных землекопов «Спецслужбы». Каждый участник имел с собой штыковую и совковую лопаты, лом, рулетку. Параметры для копки были стандартными: длина 2,2 метра, ширина 90 сантиметров в верхней части и 70 сантиметров в нижней, глубина 1,5 метра. Стены могилы должны быть ровными и гладкими, вокруг нужно расчистить территорию на длину 50 сантиметров.

Через 50 минут от старта определился победитель, второй и третий по скорости. Все победители награждены денежными призами и благодарственными письмами. Также были присуждены номинации «Пример для подражания», «За упорство» и «Воля к победе».

