Фильм Павла Лунгина «Братство» впервые покажут на ТВ

Телеканал Рен ТВ приобрел права на фильм Павла Лунгина «Братство». Картину впервые покажут в телеэфире 6 ноября.

«Братство» – картина, основанная на подлинных воспоминаниях и военных эпизодах. События разворачиваются в 1988 год. Афганская война заканчивается, но путь наших солдат домой лежит через опасные территории, которые контролируют моджахеды.

Молодой лейтенант Василий Железняков по прозвищу Грек отважен и находчив и сразу привлекает к себе внимание службы разведки. Теперь от него зависит безопасный проход через перевал, который контролирует один из самых жестоких бандитов. Чтобы дивизия вернулась на родину с наименьшими потерями, Греку придется самому остаться у него в заложниках. Цена любой его ошибки — жизнь. Фильм основан на реальных событиях.

В 2019 году кинокартина, получила шквал критики еще до официального выхода на большие экраны. Несмотря на посвящение «Братства» 30-летию вывода советских войск и своей пацифистской линии, фильм был обречен сначала на перенос премьеры, а позже демонстративно исключен из программы Московского международного кинофестиваля. В то же время в СМИ и на кинопорталах картина собрала хорошие отзывы.