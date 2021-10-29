Силуанов выступил против индексаций работающим пенсионерам

Государство в первую очередь будет поддерживать пенсионеров, не имеющих других доходов кроме пенсии, заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Так он в Госдуме ответил на вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменило в 2016 году. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации. Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент России Владимир Путин.

«Мы ресурсы, которые есть в бюджете, сейчас концентрируем в первую очередь на поддержке семей с детьми и решении вопросов бедности. Поэтому это для нас самый главный приоритет. Второй приоритет — поддержка неработающих пенсионеров, которые не имеют дохода. С тем чтобы пенсия позволяла учитывать те инфляционные процессы, которые есть», — цитирует РИА Новости Силанова.

По его словам, «чтобы увеличивать размер этой пенсии, мы предусмотрели по тысяче рублей в год, но если, как в этом году, мы видели инфляцию выше плановых значений, даем дополнительные меры разовой поддержки». «И будем в первую очередь заботиться о тех категориях пенсионеров, которые не имеют дополнительного дохода», — отметил министр финансов.