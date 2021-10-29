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Автокран сбил насмерть пешехода на Большевистской в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Автокран вечером в четверг сбил насмерть пешехода в районе остановки «Гостиница Обь», сообщает УГИБДД по Новосибирску.

В четверг 21.30 29-летний водитель на автомобиле Demag ехал со стороны Бугринского моста в сторону улицы Добролюбова. Возле дома по улице Большевистская, 171 сбил пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летний пешеход погиб. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия.

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