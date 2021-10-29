Пентагон призвал снять ограничения на поставку оружия Украине

Союзники Соединенных Штатов должны снять ограничения на поставки Киеву оборонных систем поражающего действия, заявила зампомощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер
«Я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки Украине в качестве помощи летальных оборонных средств», — приводит ТАСС слова Купера, сказанные ей в ответ на вопрос о том, какого содействия Киеву американская сторона ожидает от своих партнеров.
Она напомнила, что США ранее предоставили Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. «Это пример оборонных летальных средств, которые мы предоставили. Но у ряда союзников по-прежнему есть такие ограничения», — добавила она.
«Я считаю, что у Украины должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты», — отметила представитель Пентагона.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поощрение министром обороны США Ллойдом Остином реваншистских настроений Киева усиливает напряженность на линии соприкосновения в Донбассе.
Иркут 69Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.
47343Каким опытом мы собрались делится у нас смертность рекорды бьет
pepelmetalДемократия на украине Спасибо, посмеялся
лачиновВольфович матерый депутат. Он то знает благодаря чему третий десяток лет штаны в ГД протирает. И задачу...