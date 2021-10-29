НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон призвал снять ограничения на поставку оружия Украине

Источник:
ТАСС
714 18
Фото: David B. Gleason from Chicago, IL / CC BY-SA 2.0

Союзники Соединенных Штатов должны снять ограничения на поставки Киеву оборонных систем поражающего действия, заявила зампомощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер

«Я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки Украине в качестве помощи летальных оборонных средств», — приводит ТАСС слова Купера, сказанные ей в ответ на вопрос о том, какого содействия Киеву американская сторона ожидает от своих партнеров.

Она напомнила, что США ранее предоставили Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. «Это пример оборонных летальных средств, которые мы предоставили. Но у ряда союзников по-прежнему есть такие ограничения», — добавила она.

«Я считаю, что у Украины должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты», — отметила представитель Пентагона.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поощрение министром обороны США Ллойдом Остином реваншистских настроений Киева усиливает напряженность на линии соприкосновения в Донбассе.

Еще по теме
Турция пригрозила США купить российские истребители вместо F-16
Министр обороны Германии пригрозила России ядерным оружием
ЦРУ предсказало глобальную войну к 2040 году
Киев пригрозил направить на Москву ракеты
смотреть все
Оборона #Военная политика #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирск и Омск остались без федеральных денег на метро
Врач рассказала о состоянии томички, к которой проник внук
Дневные морозы ожидаются в Забайкалье в выходные
«Коронавирусные» ограничения ужесточили в Томской области
Самое популярное
Психолог объяснил, почему привлекательны недоступные люди
Иркутский Минздрав объяснил слова Новожилова о «помирать дома»
Главврач иркутской больницы посоветовал непривитым «помирать дома»
Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО
Обсуждение (18)
Картина дня
Пентагон призвал снять ограничения на поставку оружия Украине
Водителей по новому КоАП лишат прав за три грубых нарушения
Силуанов выступил против индексаций работающим пенсионерам
Цукерберг объявил о смене названия Facebook
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Народные приметы: почему не отмечают 40 лет
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Иркут 69

Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.

47343

Каким опытом мы собрались делится у нас смертность рекорды бьет

pepelmetal

Демократия на украине Спасибо, посмеялся

лачинов

Вольфович матерый депутат. Он то знает благодаря чему третий десяток лет штаны в ГД протирает. И задачу...
Sibnet.Ru