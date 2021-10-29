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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышла игра Age of Empires 4

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © store.steampowered.com

Игра Age of Empires 4 вышла в сервисах Steam и Microsoft Store, она продолжает легендарную серию стратегий в реальном времени.

На старте игрокам доступны восемь цивилизации: Священная Римская империя, Монголы, Англия, Франция, Делийский султанат, Абассиды, Китай и Русь. В дальнейшем количество фракций будет увеличиваться.

«Для создания могучей империи вы сможете использовать как знакомые, так и совершенно новые методы ведения войны — и все это на гигантских картах в высококачественном разрешении 4K», — говорится в описании игры.

Первая Age of Empires вышла в 1997 году и приобрела культовый статус. Игровой процесс представляет собой управление одной из наций и прохождение различных эпох, а также сценарии военных и мирных побед.

Помимо одиночного режима четвертая часть получила мультиплеер с сетевой игрой, где могут участвовать до восьми человек. Стоимость Age of Empires 4 в Steam — 2499 рублей.

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Игры #Экшены
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