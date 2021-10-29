Цукерберг объявил о смене названия Facebook

Компания Facebook Inc., владеющая одноименной социальной сетью, а также сервисами Instagram, WhatsApp, изменила название на Meta, заявил основатель компании Марк Цукерберг на презентации нового продукта — Metaverse («метавселенной»).

Под метавселенной понимается собрание цифровых миров. Речь идет о продукте, в котором будут использоваться технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, сказал Цукерберг По его прогнозу, его разработка займет пять-десять лет.

В метавселенной будут реалистичные аватары, выглядящие как их владелец. Они смогут пройти апгрейд (поменять прическу, одежду, сделать «виртуальную татуировки»). Будут дома, которые можно будет сделать похожими на свое реальное жилье, обставить цифровыми предметами или создать новое виртуальное пространство, цитирует РБК Цукерберга.

В Metaverse появятся реальные объекты и, наоборот, — компания работает над тем, чтобы появилась возможность помещать цифровые объекты в реальный мир в виде голограмм и взаимодействовать с ними;

Предполагается, что управлять действиями в Metaverse можно будет руками и голосом. Также компания работает над технологией, которая позволит пользователям, находящимся в Metaverse, создавать сообщения, продиктованные «силой мысли».

Чтобы внедрить перечисленные возможности, компании предстоит создать экосистему, в которой различные участники смогут зарабатывать, пояснил Цукерберг. В Metaverse можно будет покупать и продавать цифровые и реальные предметы.