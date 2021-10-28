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Сеть магазинов Fix Price повысит цены

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price с ноября введет два новых ценовых сегмента — 59 и 79 рублей, следует из опубликованных документов компании.

Существующие ценовые «точки» в 55 и 77 рублей будут постепенно выведены из оборота. При этом подчеркивается, что сеть сохранит один из самых доступных показателей фиксированной цены в 50 рублей.

Предполагается, что в категорию 59 и 79 рублей попадут товары, которые сейчас продаются за 55 и 77 рублей. Таким образом, компания получит больше возможностей для управления маржой и товарной матрицей.

Согласно данным компании, в третьем квартале 2021 года средний чек составил 282 рубля, увеличившись на 5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, что отражает постепенное перемещение товаров в более высокие ценовые категории.

Сеть Fix Price открылась в 2007 году. Сейчас у компании 4785 магазинов в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Грузии и Латвии. Первоначально весь ассортимент в Fix Price продавался по 30 рублей за товар.

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Топ комментариев

Иркут 69

Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.

47343

Каким опытом мы собрались делится у нас смертность рекорды бьет

pepelmetal

Демократия на украине Спасибо, посмеялся

лачинов

Вообщем ГД это наша страна в миниатюре. Проблемы те же что и везде. И коль они не решаются в высшем органе...
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