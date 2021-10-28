Сеть магазинов Fix Price повысит цены

Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price с ноября введет два новых ценовых сегмента — 59 и 79 рублей, следует из опубликованных документов компании.

Существующие ценовые «точки» в 55 и 77 рублей будут постепенно выведены из оборота. При этом подчеркивается, что сеть сохранит один из самых доступных показателей фиксированной цены в 50 рублей.

Предполагается, что в категорию 59 и 79 рублей попадут товары, которые сейчас продаются за 55 и 77 рублей. Таким образом, компания получит больше возможностей для управления маржой и товарной матрицей.

Согласно данным компании, в третьем квартале 2021 года средний чек составил 282 рубля, увеличившись на 5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, что отражает постепенное перемещение товаров в более высокие ценовые категории.

Сеть Fix Price открылась в 2007 году. Сейчас у компании 4785 магазинов в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Грузии и Латвии. Первоначально весь ассортимент в Fix Price продавался по 30 рублей за товар.