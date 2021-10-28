Резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России за последнюю неделю выросли на 0,2% и составили 621,6 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, следует из опубликованных данных Центробанка.

Так, с 15 по 22 октября международные резервы увеличились на 1,3 миллиарда долларов. В целом за 2020 год резервы выросли на 7,5%. На 1 января текущего года они составляли 595,8 миллиарда долларов.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Целевой уровень Центробанка по международным резервам составляет 500 миллиардов долларов.

Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.