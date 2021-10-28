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«Дюна» Вильнева в высоком качестве появилась в видеосервисе Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Дюна»

Фильм «Дюна» от режиссера Дени Вильнева появилась в видеосервисе Wink, посмотреть его можно в высоком качестве.

Сюжет фильма очень близок к повествованию романа «Дюна». В галактике далекого будущего, где феодальные семейства владеют целыми планетами, враждуют два Дома — Атрейдеса и Харконнена. По воле императора, Атрейдесы получают в управление пустынную планету Арракис, где есть вещество Меланж (Пряность) — самое ценное в галактике.

Харконнены начинают войну, в которой побеждают. Сын герцога Пол Атрейдес и его мать Джессика сбегают и присоединяются к фрименам — аборигенам пустыни, которые становятся главным оружием молодого герцога в его борьбе с Харконненами.

Вильнев экранизировал только часть романа Френка Герберта. Картина получилась масштабной, но незавершенной. Уже известно, что вторая часть «Дюны» выйдет в октябре 2022 года.

Посмотреть «Дюну» в Winkможно в качестве Full HD. Стоимость фильма — 899 рублей. При покупке картина навсегда останется доступной пользователям видеосервиса.

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Топ комментариев

Иркут 69

Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.

47343

Каким опытом мы собрались делится у нас смертность рекорды бьет

pepelmetal

Демократия на украине Спасибо, посмеялся

лачинов

Вообщем ГД это наша страна в миниатюре. Проблемы те же что и везде. И коль они не решаются в высшем органе...
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