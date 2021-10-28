Руководство ХК «Авангард» прокомментировало замену Хартли

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов ответил на слухе о замене главного тренера команды Боба Хартли на шведа Рикарда Гренберга.

По информации источников издания «Спорт-Экспресс», клуб начал поиски нового тренера «Авангарда» на будущий сезон. С канадцем Бобом Хартли, который привел команду к Кубку Гагарина, руководство якобы планирует попрощаться.

«Я прекрасно знаю, кто такой Гренберг и что он собой представляет как специалист. Но за все время, пока являюсь председателем совета директоров "Авангарда", его фамилия в качестве возможного тренера команды никогда нами не обсуждалась. Я ответственно заявляю, что смена главного тренера в наши планы не входит. Боб Хартли, как и менеджмент клуба, заслужил кредит доверия своими прошлогодними успехами. И с моей стороны, и со стороны болельщиков», — цитирует пресс-служба клуба Крылова.

Александр Крылов также прокомментировал настоящее положение «Авангарда» (клуб потерпел несколько поражений и находится в середине турнирной таблицы Восточной конференции). Он сказал, что результатами не довольны как болельщики, так и руководство клуба, и сами хоккеисты. Но внутри команды идет работа над ошибками.

«Работа ведется, никто не сидит и не наблюдает спокойно за тем, что происходит на льду. Что из этой работы получится — увидим после окончания сезона. Тогда все обсудим и уже будем принимать дальнейшие решения. Сейчас все находятся в одной лодке», — сказал Крылов.

После триумфа в сезоне 2019/20 «Авангард» начал сезон с череды поражений. По итогам 21 игры команда занимает шестую строчку в турнирной таблице и отстает от лидеров чемпионата, магнитогорского «Металлурга» на 16 очков.