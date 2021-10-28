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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль оценил введение обязательной вакцинации

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Российские власти пока не принимали никаких решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Смотрим дальше, как развивается ситуация. Вы видите цифры, изо дня в день они меняются. Цифры пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние», — сказал официальный представитель Кремля.

Россия в последние дни регулярно обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.

При этом для некоторых категорий прививки от коронавируса уже стали обязательными. Так, они касаются сотрудников контактных сфер — от медицины до образования и торговли. Бизнес уже обратился к властям с просьбой распространить это на всех граждан.

Тема: Коронакризис
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Политика #Россия #Новости COVID19
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