Xiaomi представила умные часы Redmi Watch 2

Компания Xiaomi представила новые умные часы Redmi Watch 2. Гаджет получил новый дисплей диагональю 1,6 дюйма, выполненный по технологии AMOLED.

Redmi Watch 2 весят всего 31 грамм и доступны в трех цветах: черном, синем и белом. Часы могут отслеживать 117 видов тренировок, устройство также оснащено функцией определения уровня кислорода в крови и постоянно работающим датчиком сердцебиения.

Стоимость Redmi Watch 2 составит 65 долларов, для первых покупателей будет действовать специальная цена в 55 долларов. Часы способны проработать в автономном режиме до 12 дней, подзарядка осуществляется через магнитный коннектор.

Устройство также имеет чип Apollo 3.5, приемник GPS и модуль NFC. Производитель обещает защиту от воды по классу 5ATM.