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Госдума одобрила проект бюджета на 2022 год

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Документ поддержали 338 депутатов, против проголосовали 82 парламентария, воздержался один человек.

«Главный приоритет бюджетной политики — это содействие достижению национальных целей. И в этих целях проведена концентрация финансовых ресурсов на приоритетных мероприятиях и программах», — заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления.

Согласно внесенному правительством проекту бюджета, его доходы на 2022 год запланированы на уровне 25,02 триллиона рублей, на 2023-й — 25,54 триллиона, на 2024-й — 25,83 триллиона. Расходы составят 23,69 триллиона, 25,24 триллиона и 26,35 триллиона соответственно.

Силуанов уточнил, что все задачи по нацпроектам и пунктам послания президента профинансированы в полном объеме. На цели развития в 2022 году предусмотрено 3,7 триллиона рублей, в 2023-м — четыре триллиона, в 2024-м — 4,1 триллиона рублей.

Также на предстоящую трехлетку предусмотрено инвестирование более 2,5 триллиона рублей средств Фонда национального благосостояния в транспортную инфраструктуру, переработку газа, обновление парка воздушных судов.

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