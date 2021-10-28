Дина Аверина проиграла 0,05 балла в борьбе за золото

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебро в упражнении с лентой на чемпионате мира в Японии, уступив белорусской спортсменке 0,05 балла. До этого она выиграла 16-е золото на ЧМ в упражнении с булавами.

Дина Аверина по итогам выступления в упражнениях с лентами заработала 23,900 балла. Алина Горносько из Белоруссии стала первой, получив 23,950 балла. Сестра-близнец Дины Арина Аверина заняла третье место, ее выступление оценили в 23,450 балла.

На результаты Дины и Арины были поданы протесты, но судьи их отклонили.

На ЧМ в Японии Дина Аверина выиграла три золота (упражнения с обручем, мячом, булавами), став 16-кратной чемпионкой мира. Арина Аверина завоевала две серебряные медали. Сестрам предстоит участие в финале личного многоборья, который пройдет 29 октября.