Представлены новые процессоры Intel

Корпорация Intel представила на конференции Intel Innovation новое поколение процессоров для персональных компьютеров — Alder Lake, сообщается на сайте компании. Продажи чипов Intel 12-го поколения стартуют 4 ноября.

«Intel выпускает первые продукты из семейства микропроцессоров Intel Core 12-го поколения», — говорится в заявлении. Компания отказывается от 14-нанометрового техпроцесса, переходя на 10 нанометров.

В новое поколение Intel Core войдут 60 процессоров. Наиболее мощным в линейке станет 16-ядерный Core i9-12900K, который производитель называет «лучшим процессором в мире». Его стоимость для производителей компьютеров составит 589 долларов.

Новые процессоры будут сочетать «производительные» ядра с «эффективными» для оптимальной производительности — такой подход уже много лет применяется производителями мобильных чипов.

Для Alder Lake потребуется материнская плата с новейшим чипсетом Z690, который поддерживает Wi-Fi 6E и протокол передачи данных USB 3.2 Gen 2x2. Процессоры также смогут работать в связке с оперативной памятью DDR5.