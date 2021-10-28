НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Представлены новые процессоры Intel

Источник:
Sibnet.ru
217 0
Фото: © Sibnet.ru

Корпорация Intel представила на конференции Intel Innovation новое поколение процессоров для персональных компьютеров — Alder Lake, сообщается на сайте компании. Продажи чипов Intel 12-го поколения стартуют 4 ноября.

«Intel выпускает первые продукты из семейства микропроцессоров Intel Core 12-го поколения», — говорится в заявлении. Компания отказывается от 14-нанометрового техпроцесса, переходя на 10 нанометров.

В новое поколение Intel Core войдут 60 процессоров. Наиболее мощным в линейке станет 16-ядерный Core i9-12900K, который производитель называет «лучшим процессором в мире». Его стоимость для производителей компьютеров составит 589 долларов.

Новые процессоры будут сочетать «производительные» ядра с «эффективными» для оптимальной производительности — такой подход уже много лет применяется производителями мобильных чипов.

Для Alder Lake потребуется материнская плата с новейшим чипсетом Z690, который поддерживает Wi-Fi 6E и протокол передачи данных USB 3.2 Gen 2x2. Процессоры также смогут работать в связке с оперативной памятью DDR5.

Тема: Человек и компьютер
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Windows 11 получит новый антивирус
Windows 11 оказалась медленней «десятки»
Windows 11 получила Google Play
смотреть все
Технологии #Компьютеры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Руководство ХК «Авангард» прокомментировало замену Хартли
Новосибирские депутаты проголосовали за повышение транспортного налога
Денисову пещеру населяли одновременно около 40 древних людей
Сибирские археологи рассказали о контактах древних людей с мамонтами
Самое популярное
Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»
Космический корабль впервые протаранит астероид
Психолог объяснил, почему привлекательны недоступные люди
Иркутский Минздрав объяснил слова Новожилова о «помирать дома»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин назначил нового уполномоченного по правам ребенка
Госдума одобрила проект бюджета на 2022 год
Жириновский призвал выгнать три партии из Госдумы
Бомбардировщики США нацелили на уничтожение российского флота
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Иркут 69

Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.

47343

Каким опытом мы собрались делится у нас смертность рекорды бьет

лачинов

Вообщем ГД это наша страна в миниатюре. Проблемы те же что и везде. И коль они не решаются в высшем органе...

nicollaich

Вот так один Хрущёв создал множество проблем.
Sibnet.Ru