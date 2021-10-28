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Штраф за опасное вождение появился в новой редакции КоАП

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Наказание водителей за опасное вождение впервые появилось в новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях РФ, штраф составит 3 тысячи рублей.

«Нарушение правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, влечет наложение административного штрафа в размере 3 тысяч рублей», приводит «Интерфакс» статью 21.14 проекта нового КоАП.

Термин «опасное вождение» появился в правилах дорожного движения в 2016 году. К нему отнесли «игру в шашки», несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, резкое торможение, за исключением экстремальных ситуаций, препятствование обгону, если это создает угрозу аварийной ситуации.

До настоящего времени российское административное законодательство не предусматривает какой-либо ответственности за такие действия.

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Топ комментариев

Иркут 69

Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.

47343

Каким опытом мы собрались делится у нас смертность рекорды бьет

лачинов

Вообщем ГД это наша страна в миниатюре. Проблемы те же что и везде. И коль они не решаются в высшем органе...

nicollaich

Вот так один Хрущёв создал множество проблем.
Sibnet.Ru