Штраф за опасное вождение появился в новой редакции КоАП

Наказание водителей за опасное вождение впервые появилось в новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях РФ, штраф составит 3 тысячи рублей.

«Нарушение правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, влечет наложение административного штрафа в размере 3 тысяч рублей», приводит «Интерфакс» статью 21.14 проекта нового КоАП.

Термин «опасное вождение» появился в правилах дорожного движения в 2016 году. К нему отнесли «игру в шашки», несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, резкое торможение, за исключением экстремальных ситуаций, препятствование обгону, если это создает угрозу аварийной ситуации.

До настоящего времени российское административное законодательство не предусматривает какой-либо ответственности за такие действия.