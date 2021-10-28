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Жириновский призвал выгнать три партии из Госдумы

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал выгнать из Госдумы КПРФ, «Справедливую Россию» и «Новых людей», лишив их статуса парламентских партий за отказ поддержать бюджет страны.

КПРФ и «Справедливая Россия» ранее заявили, что их представители не будут голосовать за финансовый документ. Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что партию многое настораживает в бюджете.

«Надо с бедностью бороться, а у вас в двух фракциях сидят миллиардер. Что вы считаете чужие деньги? Считайте свои деньги», — заявил Жириновский, выступая на заседании нижней палаты парламента.

Он также обвинил эсеров в том, что они поддерживают президента, при этом выступая против правительства. «Получают все от государства, но пытаются его растормошить. Не нужен бюджет? Тогда убирайтесь», — эмоционально отметил глава ЛДПР.

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Топ комментариев

Иркут 69

Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.

47343

Каким опытом мы собрались делится у нас смертность рекорды бьет

лачинов

Вообщем ГД это наша страна в миниатюре. Проблемы те же что и везде. И коль они не решаются в высшем органе...

nicollaich

Вот так один Хрущёв создал множество проблем.
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