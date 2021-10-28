Жириновский призвал выгнать три партии из Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал выгнать из Госдумы КПРФ, «Справедливую Россию» и «Новых людей», лишив их статуса парламентских партий за отказ поддержать бюджет страны.

КПРФ и «Справедливая Россия» ранее заявили, что их представители не будут голосовать за финансовый документ. Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что партию многое настораживает в бюджете.

«Надо с бедностью бороться, а у вас в двух фракциях сидят миллиардер. Что вы считаете чужие деньги? Считайте свои деньги», — заявил Жириновский, выступая на заседании нижней палаты парламента.

Он также обвинил эсеров в том, что они поддерживают президента, при этом выступая против правительства. «Получают все от государства, но пытаются его растормошить. Не нужен бюджет? Тогда убирайтесь», — эмоционально отметил глава ЛДПР.