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Депутат призвала сократить рабочий день до семи часов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Необходимо сократить продолжительность рабочего дня, чтобы сумма рабочих часов за неделю составляла не 40, а 36 часов, это позволит улучшить демографическую ситуацию в России, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«И для мам, и для пап, чтобы семья была полной, счастливой и радостной, необходимо переходить к сокращенному рабочему дню. Сокращенная рабочая неделя не означает, что четыре дня в неделю трудиться, но как минимум означает, что можно сократить количество рабочих часов в неделе до 36 для всех россиян», — пояснила Бессараб URA.RU.

По словам депутата, семьей и бытом должна заниматься не только мать, но и отец семейства. «Очень важно, чтобы не одна мама несла заботу о домохозяйстве. Не зазорно и отцу прибраться в квартире. Это общее дело», — сказала депутат.

Парламентарий привела пример с сокращением рабочего дня для женщин на селе. «В прошлом году удалось отстоять и закрепить право на сокращенную рабочую неделю для женщин на селе. И производительность труда у них после этого не снизилась», — подытожила она.

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Топ комментариев

Иркут 69

Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.

47343

Каким опытом мы собрались делится у нас смертность рекорды бьет

лачинов

Вообщем ГД это наша страна в миниатюре. Проблемы те же что и везде. И коль они не решаются в высшем органе...

nicollaich

Вот так один Хрущёв создал множество проблем.
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