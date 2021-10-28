Депутат призвала сократить рабочий день до семи часов

Необходимо сократить продолжительность рабочего дня, чтобы сумма рабочих часов за неделю составляла не 40, а 36 часов, это позволит улучшить демографическую ситуацию в России, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«И для мам, и для пап, чтобы семья была полной, счастливой и радостной, необходимо переходить к сокращенному рабочему дню. Сокращенная рабочая неделя не означает, что четыре дня в неделю трудиться, но как минимум означает, что можно сократить количество рабочих часов в неделе до 36 для всех россиян», — пояснила Бессараб URA.RU.

По словам депутата, семьей и бытом должна заниматься не только мать, но и отец семейства. «Очень важно, чтобы не одна мама несла заботу о домохозяйстве. Не зазорно и отцу прибраться в квартире. Это общее дело», — сказала депутат.

Парламентарий привела пример с сокращением рабочего дня для женщин на селе. «В прошлом году удалось отстоять и закрепить право на сокращенную рабочую неделю для женщин на селе. И производительность труда у них после этого не снизилась», — подытожила она.