Бомбардировщики США нацелили на уничтожение российского флота

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer получили новую главную задачу, которая заключается в уничтожении кораблей Балтийского и Черноморского флотов России. Экипажа самолетов приступили к отработке такого сценария.

Специалисты отмечают, что даже два B-1 могут выпустить по российским кораблям 48 LRASM — противокорабельных ракет большой дальности. Этого достаточно для уничтожения целого флота целиком, пишет Forbes.

Подчеркивается, что благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного или Балтийского моря из воздушного пространства НАТО. В результате потенциальная угроза США будет устранена.

B-1B Lancer — американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. При необходимости самолет может нести на борту ядерное оружие или крылатые ракеты JASSM-ER и LRASM.