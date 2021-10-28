Новосибирские депутаты проголосовали за повышение транспортного налога

Депутаты Заксобрания Новосибирской области согласились с предложением правительства региона о повышении ставок транспортного налога, сообщает пресс-служба совета депутатов.

За 15 лет, прошедших с момента последнего изменения базовых ставок транспортного налога, значительно изменились ценовые реалии в экономике. В пять раз увеличилась средняя заработная плата по Новосибирской области, стоимость легковых автомобилей также увеличилась в пять, а где-то и больше раз, более чем в два раза возросла стоимость таких материалов, как щебень или цемент.

Законопроект затрагивает изменения ставок транспортного налога по всей линейке видов транспортных средств. Так, по самой распространенной группе автомобилей (до 100 лошадиных сил) транспортный налог будет составлять порядка 1 тысячи рублей в год, это примерно полбака бензина, уточнил глава минфина Виталий Голубенко.

Он отметил, что льготы по транспортному налогу имеет большая категория налогоплательщиков, также одна из преференций, понижающая ставку налога, зависит от возраста автомобиля.

Так, за легковые автомобили мощностью выше 150 лошадиных сил в возрасте старше десяти лет граждане заплатят половину суммы налога. К тому же по новым ставкам граждане будут уплачивать транспортный налог только в четвертом квартале 2023 года.

Часть депутатов посчитала, что неправильно повышать налог, когда у населения доходы не растут.

В результате дискуссии большинством голосов сессия приняла в первом чтении закон «О внесении изменений в статью 2.2 Закона Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области».