Водители признались, как часто игнорируют поворотники

Три четверти российских водителей заявили, что всегда пользуются поворотниками, свидетельствуют данные опроса Авто Mail.ru.

При этом включают поворотники во дворах и на пустой дороге меньше людей — положительно ответили на такой вопрос уже лишь 66%. Остальные 34% опрошенных признались, что игнорируют поворотники, когда рядом нет других участников движения.

Затем исследователи сопоставили эти данные с маркой автомобиля, на котором ездят опрошенные. Не включают поворотники чаще всего водители Lada, Toyota и Kia. Также правило нарушают ездящие на Hyundai, Volkswagen, BMW, Nissan, Renault и Skoda.

Водителям, нарушающим ПДД и перестроившимся без включенного поворотника, грозит штраф в размере 500 рублей.