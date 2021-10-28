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Водители признались, как часто игнорируют поворотники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Три четверти российских водителей заявили, что всегда пользуются поворотниками, свидетельствуют данные опроса Авто Mail.ru.

При этом включают поворотники во дворах и на пустой дороге меньше людей — положительно ответили на такой вопрос уже лишь 66%. Остальные 34% опрошенных признались, что игнорируют поворотники, когда рядом нет других участников движения.

Затем исследователи сопоставили эти данные с маркой автомобиля, на котором ездят опрошенные. Не включают поворотники чаще всего водители Lada, Toyota и Kia. Также правило нарушают ездящие на Hyundai, Volkswagen, BMW, Nissan, Renault и Skoda.

Водителям, нарушающим ПДД и перестроившимся без включенного поворотника, грозит штраф в размере 500 рублей.

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