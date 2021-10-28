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Денисову пещеру населяли одновременно около 40 древних людей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Институт археологии и этнографии СО РАН

Новый антропологический материал обнаружен с помощью современных технологий в Денисовой пещере на Алтае, где около 45 тысяч лет назад обитали сразу три подвида людей: денисовцы, неандертальцы и homo sapiens, сообщил журналистам заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии Михаил Шуньков.

«Для алтайских памятников, для Денисовой пещеры, мы считаем, это группа, приблизительно 35-40 человек. Вряд ли она могла существовать в более крупных масштабах, меньшая по количеству группа тоже сталкивалась с определенными трудностями», — сказал он.

Он отметил, что в этом году среди 15-20 тысяч костных мельчайших обломков было выделено несколько фрагментов костей, которые несомненно принадлежат роду Homo, человеку. Костный материал относится ко времени около 45 тысяч лет назад, как и древнейшие следы символической деятельности людей в Денисовой пещере.

Шуньков отметил, что в этом году во время раскопок на новом участке в южной галерее Денисовой пещеры были обнаружены предметы первобытного искусства возрастом около 45 тысяч — 50 тысяч лет: подвески из зубов бизона и лисицы, кольцо их бивня мамонта, фрагмент браслета из мрамора и кольца из этого же материала. Носителем этой культуры был денисовский человек.

«С одной стороны, они, конечно, говорят о высоком когнитивном уровне первобытного человека, с другой стороны — об эстетических воззрениях этого человека. Естественно, это указывает на определенную социальную стратификацию общества уже в это время», — сказал ученый.

Ученые Института эволюционной антропологии общества Макса Планка и ИАЭТ впервые обнаружили ДНК человека современного типа (Homo sapiens) в Денисовой пещере на Алтае. До этого считалось, что пещеру населяли представители подвида древних людей— денисовцы, чей геном был расшифрован более 10 лет назад, а также неандертальцы.

Тема: Раскопали в Сибири
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Топ комментариев

Иркут 69

Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.

47343

Каким опытом мы собрались делится у нас смертность рекорды бьет

лачинов

Вообщем ГД это наша страна в миниатюре. Проблемы те же что и везде. И коль они не решаются в высшем органе...

nicollaich

Вот так один Хрущёв создал множество проблем.
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