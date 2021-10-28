Сибирские археологи рассказали о контактах древних людей с мамонтами

Исследователи из Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили край поселения людей в районе местонахождения мамонтовой фауны Волчья Грива в Новосибирской области, сообщил на пресс-конференции главный научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Михаил Шуньков.

На острове Котельный, входящем в архипелаг Новосибирские острова, новосибирские археологи в сотрудничестве с коллегами из Якутии начали изучение самых ранних следов пребывания человека в этом отдаленном регионе.

«Данные, которые были получены с помощью радиоуглеродного датирования, говорят о том, что уже около 25 тысяч лет назад древние сибиряки осваивали столь северные места. В эпоху позднего плейстоцена Новосибирские острова являлись частью материковой суши, так что люди могли осуществлять туда короткие охотничьи экспедиции», — сказал главный научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Михаил Шуньков.

С помощью трасологических методов археологи выяснили, что повреждения и отметины на останках с местонахождения мамонтовой фауны Таба-Юрях сделаны каменными орудиями.

«Большие кости мамонтов сопровождались костяной стружкой, то есть человек не просто наносил случайные царапины — это логически осознанные следы утилизации туш и костного материала», — отметил Шуньков.

Также обнаружена периферия поселения рядом с известным скоплением палеоостанков Волчья грива (Новосибирская область).

«Получается, человек не только периодически там появлялся, чтобы добыть то или иное крупное животное, но и жил на этой территории», — сказал Шуньков. Ученый подчеркнул, что это наиболее древние следы пребывания людей в Новосибирской области.

Исследователям предстоит выяснить какое влияние человек оказывал на популяцию мамонтов. Он отметил, что вряд ли люди охотились на этих животных, но могли брать уже погибших особей.