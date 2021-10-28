Каждый пятый россиянин признался в отсутствии секса

Каждый пятый россиянин не занимался сексом за последний год, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди 40 тысяч человек.

Социологическое исследование «Россия в постели» подготовил и опубликовал IT-специалист и бывший маркетолог Александр Гончаров. Он опросил онлайн более 40 тысяч человек о предпочтениях и регулярности секса.

Согласно данным исследования, 20% опрошенных за последний год ни разу не занимались сексом.

Самый популярный ответ «Раз в несколько дней» — его выбрали 28% респондентов. Еще по 15% занимаются сексом раз в неделю и раз в несколько недель.

Только 3% опрошенных ответили, что секс у них каждый день. Именно они выше всех оценили качество своей половой жизни.