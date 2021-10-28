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Дан прогноз по медалям сборной России на Олимпиаде-2022

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © International Olympic Committee

Российские спортсмены займут второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине, такой прогноз дала компания Gracenote.

Сборная России завоюет 38 медалей (14 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых) и станет второй в неофициальном медальном зачете. Лидерами станут норвежцы, которые должны выиграть 44 медали. На третьем месте, по прогнозам аналитиков, будет располагаться сборная Германии с 27 наградами. Далее по списку идут США, Нидерланды, Швейцария, Канада, Швеция, Франция и Австрия.

Рейтинг основан на результатах спортсменов за последние годы. Из-за пандемии коронавируса прогноз является более неопределенным, чем на предыдущих Играх.

На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане сборная России стала 13-й, в ее активе 17 медалей. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия всегда должна быть в топ-3 по медалям на Олимпийских играх.

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Топ комментариев

47343

Каким опытом мы собрались делится у нас смертность рекорды бьет

лачинов

Годовая зарплата хорошего сварщика или токаря, в нашем городе, как раз будет между Египтом и Антальей....

Иркут 69

Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.

лачинов

Признаться к охотникам вообще отношусь негативно. Но это так сказать эмоции и личное мнение.
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