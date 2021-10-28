Ревакцинация от коронавируса: когда ставить повторную прививку?

Вакцинация от коронавируса началась в России год назад, но массово ставить прививки стали только прошлой зимой. По закону QR-код вакцинированного действует год. Но сколько времени сохраняются антитела к COVID и когда нужно делать повторную прививку?

Первая волна массовой вакцинации, когда люди по несколько недель ждали очереди на прививку, прошла в России зимой-весной 2021 года. Осенью многие стали интересоваться вопросом, когда делать ревакцинацию.

«С точки зрения здоровья ревакцинироваться нужно не раньше шести месяцев от введения второй дозы вакцины. Далее (после шести месяцев) включается оценка клинических факторов: возраст пациента, наличие фоновой патологии, рисковой для SARS-CoV-2, и уровня антител», — сказал Sibnet.ru инфекционист, главврач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Как понять, что пора ставить прививку?

Другое дело, что точный уровень антител, который способен защитить человека от заболевания, до сих пор не определен. Поэтому самый популярный вопрос у человека, который решил проверить уровень антител — это много, мало или норма?

По словам Позднякова, авторитетные исследователи отмечают, что уровень антител ниже 150 ВАU (международных стандартных единиц) — это безусловные показатели к вакцинации или ревакцинации.

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Уровень выше 1000 ВАU — защитный. Интервал от 150 до 1000 BAU — пока под вопросом.

По мнению инфекциониста, если с вакцинации или перенесенного заболевания прошло полгода, то прививку делать можно, хотя по закону QR-код с первой вакцинации будет действовать год.

Если есть сомнения в необходимости вакцинации, можно сдать стандартный тест: антитела количественные к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, чтобы определить уровень антител к коронавирусу.

Если не ревакцинироваться в срок, то возможно снижение уровня иммунной защиты и, соответственно — увеличение риска заболеть COVID-19, приближающегося к невакцинированным, предупредил врач.

Можно ли ревакцинироваться раньше, чем через полгода?

Но раньше, чем через полгода, специалисты ревакцинироваться от коронавируса не рекомендуют. Слишком частые прививки могут дать обратный эффект и вызвать так называемый иммунологический паралич, предупредил иммунолог Валерий Черешнев.

«Для того чтобы клетки иммунной памяти, которые несут в себе информацию для деления, для накопления цитотоксических лимфоцитов — главных защитников, все время были стимулированными, все время были готовы более быстрый ответ дать, для этого и есть ревакцинация (не чаще раза в полгода)», — цитирует врача ТАСС.

Иммунный паралич — это неспособность организма реагировать на вирусы и инфекции. Врач добавил, что не раз слышал о вакцинирующихся чаще, и предостерег, что это может быть опасным.